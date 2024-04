NBA: Lakers e Suns em Cancun, um Embiid "maldoso" e uma discussão acesa sobre os Bucks

No último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, fez-se um apanhado do que já se jogou até agora nos playoffs e faz-se um exercício de futurologia para o que aí vem.

Neste episódio, os anfitriões João Dinis e o Ricardo Brito Reis falam sobre: as séries de Minnesota Timberwolves , dos Denver Nuggets e Thunder Oklahoma City Thunder , as três equipas já apuradas para a segunda ronda dos playoffs da NBA;

, dos e , as três equipas já apuradas para a segunda ronda dos playoffs da NBA; o que a saída prematura dos playoffs pode significar para o futuro dos Los Angeles Lakers e Phoenix Suns ;

e ; as críticas ao "vilão" Joel Embiid , dos Philadelphia 76ers ;



, dos ; se há esperança para os Milwaukee Bucks , que estão a perder 3-1 na série com os Indiana Pacers ;

, que estão a perder 3-1 na série com os ; e... muito mais! Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podes também interagir com os anfitriões nas redes sociais do Bola ao Ar (Twitter/X, Instagram, TikTok — onde estamos fortíssimos!) e apoiar o podcast no Patreon através deste link.