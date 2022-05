O Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, vai passar a ser publicado duas vezes por semana até final da época. Por isso mesmo, o João Dinis recebeu o Lucas Niven para falar:

da vitória dos Heat frente a uns desfalcados Boston Celtics

do banho de realidade que os Golden State Warriors deram aos Dallas Mavericks

do sorteio do draft e do que é que isso significa para os Sacramento Kings de Neemias Queta e para as equipas que ficaram com as primeiras escolhas

