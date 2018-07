No final dos 90 minutos saiu vitoriosa a terra da Liberdade, Fraternidade, Igualdade e Henry sentiu o amargo de perder, tentando amparar os seus jogadores. Um homem com duas “casas”, mas que soube viver o jogo como ninguém.

E quando falamos em campeões, Thierry Henry, um dos maiores astros dos últimos 40 anos do futebol gaulês viu a “sua” Bélgica a cair diante da “sua” França. Para o antigo extremo do Arsenal, a meia-final foi como uma “faca de dois legumes” como diria Jaime Pacheco.

O ponto final no It’s Coming Home … no máximo, para além das malas de viagem poderão levar medalhas de bronze sem as honras de Campeão.

Depois aconteceu o toque letal da Croácia do MVP improvável… Perisic. Se o extremo de 29 anos tinha sido o herói do equalizer , então o que dizer da assistência “sem querer” do croata? Um (mau) alívio da defesa inglesa, uma cabeçada de génio e um encosto final subtil que traspassou não só o valente Pickford (outro jogo imenso do guardião inglês) como toda a nação inglesa.

A reação dos adeptos ingleses ao golo de Perisic foi o esperado… o início do fim do sonho chegava na forma de um empate que iria forçar o 2º encontro das meias-finais para um prolongamento que ninguém ( cof cof … França) desejava.

Para quem não percebe as primeiras quatro palavras do título nós traduzimos: Não, não vai para casa , uma brincadeira em alusão ao It’s Coming Home que os súbditos de Sua Majestade vociferaram desde o primeiro dia da campanha da Inglaterra no Mundial 2018.

Houve mais Inglaterra, não haja dúvida disso, como foi possível ver pelo futebol em profundidade, sempre de rápida transição, passe fácil e combinações curtas mas eficazes que procuravam desconjuntar a defesa croata.

Porém, como num jogo de Xadrez, a paciência normalmente é o passo certo para ir em busca da vitória e foi exatamente isso que Modric e companhia fizeram. Quando reentraram para a segunda metade do encontro, a Croácia começou por anular os peões (Lingard, Trippier e Alli), pressionaram o Bispo (Stones) e circundaram a Rainha (Pickford) exercendo uma alta pressão através de um jogo de toque e vai buscar dinâmico e rotativo.

A certa altura parecia que a Croácia tinha mais jogadores em campo que a Inglaterra, preenchendo bem o espaço e abrindo os espaços suficientes para ganhar território. Com maior liberdade nas alas, a seleção de Dalic tanto procurou o passe para o jogo interior e devolver para a quina da área como se fosse tricô, assim como atirava centros pingados para o meio da área de forma a explorar as costas de Maguire ou Stones.

Num desses centros, Vrsaljko enviou um passe teleguiado que Perisic correspondeu com um toque primoroso… Pickford já não chegou a tempo.

O 1-1 foi resultado do equilíbrio de jogo e de uma Croácia mais agressiva taticamente, libertando da fisicalidade no corpo a corpo (faltas excessivas nos primeiros 45 minutos) para apostar na tal pressão que Modric, Rakitic e Rebic gostam tanto de jogar.

Na primeira parte do prolongamento, ambas as equipas tiveram oportunidades mais que suficientes para terminar com o empate; a Inglaterra, especialmente, pode “queixar-se” de Vrsaljko ter surgido no segundo poste a cortar uma cabeçada de Stones.

Todavia, o Coup de Grâce chegou já perto do final do encontro… Perisic aproveita um mau alívio de Walker, para ao mesmo tempo amortizar a bola com a cabeça e fazer um passe para Super Mario Mandzukic fazer o 2-1.

Foi a estocada final… a Croácia voltou a demonstrar uma frieza incalculável durante todo o encontro, confirmando aquilo que se esperava: é uma equipa consistente, consciente das suas forças, solidária e extraordinária com a bola nos pés e que faz o adversário pensar que está por cima do jogo, quando é ela quem domina todos os desígnios.

É a surpresa que o Mundo do Futebol precisa… e recordem-se, a última seleção a derrotar a Croácia numa fase final foi Portugal no Euro 2016… a tocha está passada!

Velocidade, raça e eficácia valem uma final

Se a Croácia foi a surpresa das meias, Perisic foi o MVP (Jogador Mais Valioso). O médio do Inter de Milão foi decisivo no golo marcado e na assistência para a reviravolta e só isso devia chegar para este destaque. O golo trouxe a melhor Croácia para o jogo e a assistência no prolongamento destruiu por completo a equipa inglesa.

Mas o que fez Perisic no resto do jogo? Tudo. Defensivamente tapou bem o seu lado esquerdo, evitando problemas para a sua baliza; ofensivamente, foi o melhor nas duas fases do jogo. Enquanto a Inglaterra mandou no encontro (nos primeiros 45 minutos) foi o mais inconformado, fazendo arrancadas e tentando sempre mudar o ritmo da partida. Na segunda parte, quando a Croácia estava mais confortável no jogo e com bola, Perisic foi o elemento de desequilíbrio a partir da esquerda, desmontando a defesa inglesa.

Depois do golo do empate, Perisic enviou uma bola ao poste num lance individual fantástico. “Sozinho” o médio podia ter resolvido o jogo ainda antes dos 90 minutos mas faltou uma pontinha de sorte. Só no prolongamento a Croácia decidiu o jogo, com um passe de Perisic para o coração da área bem finalizado por Mandzukic.

Apesar de tudo isto, o que mais espantou na prestação de Perisic foi a velocidade e a raça que pôs em cada lance. Mesmo no prolongamento, já com imensos minutos nas pernas, Perisic não parou de correr para exercer pressão e limitar a saída de bola inglesa. Para além da clara qualidade da sua equipa, esta foi a matriz que levou a Croácia a chegar tão longe. Ninguém desiste de uma bola, ninguém facilita em nenhum lance. Perisic foi o auge disso mesmo na meia-final. Um grande jogo do médio de 29 anos que pode catapultar a equipa para um grande jogo na final de domingo.

Onze das Meias-Finais