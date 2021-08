Na Ariake Tennis Park, em Tóquio, Zverev, número cinco do ‘ranking’ mundial e quatro pré-designado do torneio olímpico, venceu o tenista russo, 25.º mundial, por 2-0, com os parciais de 6-3 e 6-1, numa partida que durou um hora e 19 minutos.

Zverev, que tinha eliminado Novak Djokovic, número um do ‘ranking’ ATP, nas meias-finais, chegou ao ouro cedendo apenas um ‘set’ ao longo de todo o torneio, precisamente frente ao sérvio.

O alemão conquistou o ouro para o ténis do seu país, depois de Steffi Graff, em Seul1988, também o ter conseguido na competição feminina. Em masculinos, o melhor resultado era, até hoje, a prata de Tommy Haas em Sidney2000.

Khachanov vai ficar, assim, com a medalha de prata, enquanto o bronze foi conquistado pelo espanhol Pablo Carreno-Busta, 11.º do mundo, que bateu o Novak Djokovic no jogo pelo terceiro lugar, com o sérvio a deixar Tóquio sem qualquer medalha.