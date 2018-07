Neymar anunciou na noite desta quinta-feira, 19 de julho, que vai permanecer no Paris Saint-Germain (PSG), durante um leilão em São Paulo em prol da sua fundação, que ajuda crianças de bairros desfavorecidos.

"Fico, fico em Paris, eu tenho um contrato em Paris. (...) tenho contrato, eles [imprensa desportiva] não sabem do objetivo, porque é que eu fui para Paris". "Quero vencer neste clube [Paris Saint-Germain], quero vencer e espero que esta seja uma temporada maravilhosa", disse Neymar Jr., acabando assim com as especulações sobre a sua permanência no PSG, que pagou 222 milhões de euros ao Barcelona em agosto de 2017 pela transferência do craque, que se tornou o jogador mais caro da história do futebol.

"A imprensa fica a inventar histórias e acaba a especular até demais, fica um pouco chato isso, mas todo mundo sabe do meu carinho pelo PSG e pelos adeptos", disse Neymar, alvo de dois desmentidos do Real Madrid sobre o alegado interesse do clube em contratar o jogador brasileiro de 26 anos.

No PSG, Neymar disputou 30 jogos e marcou 28 golos na atual temporada, na qual ganhou a Ligue 1.

Neymar, que não teve um bom desempenho no Mundial de Futebol da Rússia, com o Brasil a ser eliminado nos quartas de final, contra a Bélgica (1-2), disse que o "luto já passou". "A gente tem que escolher ser feliz. A gente tem motivos para estar triste, mas eu prefiro escolher ser feliz".

Muito criticado por exagerar quando sofre faltas, especialmente neste Mundial da Rússia, Neymar reagiu esta quinta-feira com humor, e pediu inclusivamente a um grupo de crianças que simulasse quedas, num vídeo publicado no Instagram.

"Um, dois, três e vai!", diz Neymar aos rapazes, que rolam no chão de um estacionamento. "Faltaaaaa", grita depois, entre risos, no vídeo "ChallengeDAFALTA" (Desafio da falta).