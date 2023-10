De acordo com o organismo, após os exames efetuados, o jogador do Al Hilal, equipa da Arábia Saudita treinada pelo português Jorge Jesus, tem uma “rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo”, situação que vai obrigar a um “procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida”.

A lesão de Neymar foi contraída na terça-feira à noite, durante o duelo do Brasil com o Uruguai, em Montevideu, de apuramento para o Mundial2026 (derrota do ‘escrete’ por 2-0), com o jogador de 31 anos a ser obrigado a sair em cima do intervalo de maca e em visível sofrimento.

A CBF não divulgou o prazo esperado de paragem do avançado, mas, tendo em conta a gravidade da lesão, é provável que o antigo jogador de Paris Saint-Germain, FC Barcelona e Santos fique afastado dos relvados durante um período mínimo de seis meses.

Neymar chegou esta temporada ao Al Hilal, de Jesus, e, como colega do internacional português Rúben Neves, leva um golo e duas assistências em cinco jogos pelos sauditas.