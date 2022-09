Tal como previsto, a Nike colocou à venda, esta manhã, os novos equipamentos que as seleções nacionais, incluindo Portugal, vão utilizar no Mundial de Futebol do Qatar, em novembro.

O lançamento mundial foi feito através das redes sociais da marca.

As novas camisolas podem ser adquiridas no site da marca e na Portugal Store.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a seleção nacional deverá estrear o novo equipamento na dupla jornada da Liga das Nações frente à Chéquia e à Espanha.

O equipamento da seleção portuguesa condiz com as previsões do site Footy Headlines, que em Junho, previu que as cores seriam verde e vermelho profundo, mas com um design que separa as cores de forma diagonal.

O equipamento principal da Equipa das Quinas, tem um "contraste entre tons profundos e vívidos de vermelho e verde", remetendo para a bandeira nacional, refere a FPF.

A presença da linha diagonal que atravessa o peito e as costas quer retratar uma bandeira de Portugal que envolve o corpo dos atletas, ideia que serviu de base ao novo conceito “Veste a Bandeira” e que irá marcar a comunicação das Seleções Nacionais.

Os calções verdes, muito apreciados pelos adeptos, mantêm-se novamente presentes, permitindo a fluidez visual desta nova coleção. Outro detalhe simbólico é a presença da esfera armilar na gola traseira.

Quanto ao novo equipamento alternativo da Seleção, este usa um tom off-white que se destaca dos tradicionais kits brancos, apresentado uma faixa com os mesmos tons verdes e vermelhos do equipamento principal que se estende para as costas, mantendo a mesma lógica da bandeira no peito dos atletas portugueses, refere o comunicado da FPF.

"A presença dos tons azuis nas mangas e na gola é uma alusão à vasta costa atlântica do país".

Os novos equipamentos serão utilizados pelas Seleções Nacionais, incluindo no Mundial do Catar, em Novembro e Dezembro, deste ano.

(Notícia atualizada às 09h33)