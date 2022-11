"Na Nike, acreditamos que não há lugar para o discurso do ódio e condenamos qualquer forma de anti-semitismo", anunciou, na sexta-feira, a empresa de equipamento desportivo norte-americana, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação social dos Estados Unidos.

"Tomámos a decisão de interromper a nossa relação com Kyrie Irving com efeito imediato e não iremos lançar [o modelo de ténis] 'Kyrie 8'. Estamos profundamente entristecidos e desapontados com esta situação e com o impacto sobre todos", acrescentou.

A Nike começou a patrocinar o atleta em 2011, ano em que Irving se estreou na liga de basquetebol norte-americana NBA e, em 2014, lançou a primeira linha de ténis 'Kyrie'.

Irving foi suspenso na quinta-feira pelos Brooklyn Nets, por pelo menos cinco jogos, depois de vários dias de controvérsia e de duras críticas por parte dos Nets, da NBA e do sindicato de jogadores da liga.

No sábado passado, Irving disse que "o rótulo anti-semitas" que lhe atribuíam "não refletia a realidade".

Esta nova polémica surge pouco depois de o 'rapper' Kanye West ter sido criticado por declarações anti-semitas e provocações racistas que levaram marcas como Adidas e Balenciaga a quebrar contratos publicitários com o artista.