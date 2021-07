A mais alta distinção desportiva em Portugal foi entregue pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, presente na sessão em representação do Estado português, ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, durante o evento.

“São 115 anos a contribuir para o desporto nacional. Os clubes são uma célula-base do movimento desportivo e é óbvio que o Sporting é uma célula muito importante. O Sporting contribuiu para a melhoria da competitividade desportiva no nosso país, produzindo dos maiores ídolos do nosso desporto”, expressou João Paulo Rebelo.

Num ano “particularmente feliz” na história do clube, como frisou o governante, esta distinção engloba igualmente “a regular participação de atletas do Sporting nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o que traduz a grandeza do clube”, acrescentou no discurso.

“Quando vemos a história do olimpismo em Portugal, é inevitável analisarmos que se cruza com a história do Sporting, que é o clube português com mais medalhados olímpicos e com mais atletas olímpicos. Isto diz muito do que é o Sporting e do papel que, em 115 anos, tem tido na história do desporto em Portugal”, afirmou Varandas.

O presidente sportinguista considerou o Sporting “um clube que promove o desporto em Portugal, com milhares e milhares de atletas, tendo um papel fundamental na saúde da população portuguesa, por promover o desporto”, apelando às entidades governamentais para que “não se esqueçam dos clubes com esta missão social”.

Na cerimónia, discursaram os presidentes do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Manuel Lourenço, e da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), Luís Alves Monteiro.

“O grande serviço que se presta à comunidade é criar condições para que a sua população possa exercer o direito ao desporto. O Sporting tem-no feito através da sua atividade multifacetada e do ecletismo. É o grande serviço que o Sporting tem prestado ao seu país e tem de ser reconhecido”, ressalvou José Manuel Constantino.

O dirigente não é “insensível ao contributo dado em particular ao movimento olímpico”, que se prepara para “uns Jogos [Olímpicos] difíceis, que desafiam a paciência, calma e serenidade”, mas que podem ser “os Jogos da esperança e de conseguir, apesar das dificuldades, vencer a situação difícil que o mundo está a viver”.

Nos Jogos Olímpicos, de 23 de julho a 08 de agosto, o Sporting conta com 23 atletas, aos quais ainda se podem juntar mais em breve, enquanto, nos Jogos Paralímpicos, de 24 de agosto a 05 de setembro, estão assegurados 15 atletas com ligação aos ‘leões’.

“Realço o papel do Sporting na divulgação e desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência e encorajo para continuarem este trabalho. Temos um grave problema de renovação de pessoas e é importante que a mensagem seja passada através de clubes grandes, que possam alertar para a vantagem de as pessoas com deficiência praticarem desporto”, apelou o presidente do CPP, José Manuel Lourenço.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, e os representantes do COP, CPP e AAOP assinaram um protocolo de cooperação entre o clube e as diversas associações.

Na segunda parte da sessão, procedeu-se a uma homenagem ao professor Mário Moniz Pereira, figura incontornável do atletismo ‘leonino’, num ano em que também se celebra o centenário do nascimento do ‘Senhor Atletismo’, falecido em 2016.