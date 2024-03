Por quebra da sustentabilidade financeira, o Nottingham passou de 25 para 21 pontos na classificação da Liga inglesa e caiu para o 18.º e antepenúltimo lugar, de despromoção.

“O Nottingham Forest pode confirmar que um recurso foi interposto contra a sanção de quatro pontos imposta pela Comissão em relação à violação do clube das regras de rentabilidade e viabilidade da Premier Legue”, anunciou o clube no seu site.

De acordo com a Premier League, o Nottinham, campeão inglês em 1978 e bicampeão da Europa em 1979 e 1980, ultrapassou em 34,5 milhões de libras (cerca de 40 milhões de euros) o limite máximo de perdas financeiras autorizadas, fixado em 61 milhões de libras (cerca de 71 milhões de euros).

Na época 2023/24, o Everton, clube em que alinham João Virgínia, André Gomes, Beto e Chermiti, já tinha visto a Premier League subtrair-lhe seis pontos por razões financeiras.

O recurso do Nottingham não é suspensivo, pelo que o clube orientado por Nuno Espírito Santo mantém-se, para já, com 21 pontos, apenas à frente do Burnley (17) e do Sheffield United (14, com menos um jogo).