Os ensaios dos ‘all-blacks’ foram marcados por Joe Moody (05 minutos), Beauden Barrett (13), Ben Smith (33, 41), Ryan Crotty (42) e Richie Mo’unga (76), que concretizou cinco conversões.

Do lado do conjunto galês, que conseguiu ficar entre os quatro primeiros de um Mundial pela terceira vez, Hallam Amos (19) e Josh Adams (59) conseguiram os ensaios, com Rhys Patchell, que marcou uma penalidade (27), e Dan Biggar a fazerem as respetivas conversões.

A final do Mundial, que coloca frente a frente a Inglaterra e a África do Sul, disputa-se no sábado, às 9:00 (em Portugal continental), em Yokohama.