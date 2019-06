O sérvio Novak Djokovic, líder do 'ranking' mundial de ténis' qualificou-se hoje para as meias-finais do torneio de Roland Garros, ao vencer o alemão Alexander Zverev, quinto da hierarquia.

Djokovic, vencedor do ‘major’ francês de terra batida em 2016, bateu Zverev por 7-5, 6-2 e 6-2, em duas horas e nove minutos, e avançou para esta fase do torneio pela nona vez. O primeiro cabeça de série vai tentar assegurar a sua quinta presença em finais de Roland Garros frente ao austríaco Dominic Thiem, quarto do ‘ranking’ mundial, que hoje eliminou o russo Karen Khachanov, 11.º do circuito. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.