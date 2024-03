“Goran e eu decidimos parar de trabalhar juntos há alguns dias. A nossa química no campo teve altos e baixos, mas a nossa amizade sempre foi sólida como uma rocha”, escreveu ‘Nole’, numa publicação na rede social Instagram.

Recordando o convite ao antigo tenista em 2018, Djokovic disse que a chegada de Ivanisevic “não trouxe apenas [melhoria] no serviço, mas também muitos risos e diversão”.

“[Atingimos] Número um de ranking no final do ano, quebra de recordes e mais 12 Grand Slams (e mais algumas finais) desde então”, referiu.

Ao lado de Ivanisevic, o sérvio alcançou o recorde de títulos em torneios do Grand Slam, com 24, embora este ano ainda não tenha conquistado qualquer troféu, depois de ter sido, entre outros, eliminado nas meias-finais do Open da Austrália.