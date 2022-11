Antes do apito inicial, Cristiano Ronaldo fazia parte dum lote restrito de cinco jogadores que tinham conseguido marcar, pelo menos, um golo em quatro Mundiais. Mas esta quinta-feira, com o golo apontado ao Gana, o capitão da seleção nacional superou Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose e Lionel Messi e tornou-se no único a conseguir colocar a bola dentro da baliza em cinco Campeonatos do Mundo.

O primeiro golo de Ronaldo num Mundo foi em 2006, disputado na Alemanha, ano em que Portugal ficou em quarto lugar, a segunda melhor classificação de sempre da seleção nacional. Nessa edição, o então jogador do Manchester United assinou o segundo golo da vitória sobre o Irão, na fase grupos, através da conversão de uma grande penalidade.

Na África do Sul, em 2010, CR7 faria o seu segundo golo em Mundiais, ao apontar um dos tentos da goleada por 7-0 à Coreia do Norte. No Brasil, em 2014, numa edição do Mundial em que Portugal não foi além da fase de grupos, Ronaldo marcou o golo que deu a única vitória portuguesa no torneio, num jogo frente ao Gana.

O Mundial da Rússia foi aquele em que Cristiano Ronaldo mostrou a sua veia goleadora. Na estreia da seleção nacional, assinou um hattrick diante de Espanha - tornou-se no jogador mais velho de sempre a marcar três golos num só jogo em Mundiais - e um golo frente a Marrocos.

Em 2022, Ronaldo volta a começar com um golo na estreia, perfazendo um total de oito, em Mundiais, sendo que, além deste recorde, está agora a apenas um de igualar Eusébio como o melhor marcador luso em Campeonatos do Mundo, sendo que o ‘rei’ conseguiu os seus nove tentos em apenas seis jogos, em 1966.

O ‘capitão’ da seleção lusa já sabe, por outro lado, que não verá o seu recorde de golos em cinco mundiais ser igualado na presente edição da prova.

O argentino Lionel Messi, com um golo no surpreendente desaire com a Arábia Saudita (1-2), na terça-feira, conseguiu marcar num quarto Mundial distinto, estando agora num lote de quatro jogadores que ‘perseguem’ Cristiano Ronaldo.

Messi já tinha faturado em 2006 (um tento), 2014 (quatro) e 2018 (um), ao contrário do que sucedeu em 2010, ano em que, surpreendentemente, ficou em ‘branco’.

Os primeiros três jogadores a marcarem em quatro edições foram o brasileiro Pelé (seis em 1968, um em 62, um em 66 e quatro em 70) e os alemães Uwe Seeler (dois em 1958, dois em 62, dois em 66 e três em 70) e Miroslav Klose, o ‘rei’ dos marcadores, com 16 (cinco em 2003, cinco em 2006, quatro em 2010 e dois em 2014).

Este foi o golo 118 de Ronaldo pela seleção nacional, este que é o melhor marcador de sempre por seleções.