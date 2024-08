O sueco Armand Duplantis, no salto com vara, e o norueguês Jakob Ingebrigtsen, nos 3.000 metros, melhoraram o recorde mundial das respetivas disciplinas, hoje em Chorzow, Polónia, no decurso do meeting de atletismo da Silésia, da Liga Diamante.

Figura maior dos Jogos Olímpicos de Paris, onde há 20 dias já batera o recorde mundial, Duplantis voltou a estar ao seu melhor nível e acrescentou um centímetro ao máximo, para 6,26 metros, à segunda tentativa. Esta é já a 10.ª vez que o saltador, nascido nos Estados Unidos, bate o recorde do mundo, uma incrível sequência que iniciou em fevereiro de 2020, também na Polónia, quando superou a marca do francês Renaud Lavillenie. Na quarta-feira, tinha saltado 6,15 metros no meeting de Lausana, já a deixar antever que poderia em breve regressar aos recordes. Hoje, passou à primeira a 5,62, 5,92 e 6,00, o que já lhe dava para ganhar o concurso, à frente do norte-americano Sam Kendricks. A 6,26, derrubou a primeira tentativa, para de seguida retificar a trajetória e passar, com a fasquia a abanar um pouco. Ingebrigtsen, campeão olímpico dos 5.000 metros e recordista europeu de várias distâncias de fundo, chega agora a um recorde mundial, na distância dos 3.000 metros, com 7.17,55 minutos. A prova, a ‘meio caminho’ entre os 1.500 metros e os 5.000, é muito menos vezes corrida ao mais alto nível, com o recorde mundial anterior a sobreviver mais de 27 anos. A marca, de 7.20,57, fora fixada em 01 de setembro de 1996, em Rieti, Itália, pelo queniano Daniel Komen.