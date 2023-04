Depois de ter passado pela América do Sul, Ásia e África, a Fórmula E chega este fim-de-semana à Europa, mais precisamente ao aeroporto de Tempelhof, em Berlim.

Na quinta posição do campeonato, a 28 pontos do líder, António Félix da Costa tem tido um arranque de temporada em crescendo, estando sempre entre os cinco primeiros nas últimas três provas, sendo uma delas uma vitória, no E-Prix da Cidade do Cabo. Assim sendo, o piloto da Porsche quer novamente estar no pódio, afirmando em comunicado que "Berlim será sempre uma pista especial. Em 2020 ganhei aqui duas corridas e festejei o meu título na Fórmula E. Estamos a atravessar um bom momento, mas há que manter o foco e continuar a trabalhar com a equipa da mesma forma e com a mentalidade de ataque, mas simultaneamente saber que é fundamental não cometer erros e marcar pontos em todas as corridas. Apesar de ainda faltar muito campeonato, já se percebeu que o nível da Fórmula E está como sempre, muito elevado, mas vamos com tudo em busca de um pódio em Berlim."

O fim-de-semana em Berlim é marcado por duas corridas, estando assim um total de 58 pontos em cima da mesa. A presença de carros em pista tem inicio na sexta-feira, com uma sessão de treinos livres. No sábado a ação prossegue no aeroporto de Tempelhof com a segunda sessão de treinos livres, seguida da qualificação. A corrida está marcada para as 14h (Portugal Continental), com transmissão em directo na ELEVEN 6 e no Eurosport 2 (ou então no site do Eurosport).

No domingo os pilotos voltam ao trabalho com uma sessão de treinos livres e nova qualificação. A corrida volta a ter início às 14h (Portugal Continental), com transmissão em directo na ELEVEN 6 e no Eurosport 2 (ou então no site do Eurosport).