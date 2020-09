Santo chegou aos ‘wolves’ em 2017, ainda com o clube no Championship (segundo escalão), tendo primeiro assegurado o regresso à Premier League e depois, em 2018/19, a qualificação para as competições europeias, algo que não acontecia há 39 anos.

Na última temporada, os ‘wolves’ terminaram a liga inglesa no sétimo lugar.

Depois de ter passado Rio Ave, Valência e FC Porto, o técnico de 46 e antigo guarda-redes vai continuar no clube inglês pelo menos até 2023.

O Wolverhampton estreia-se segunda-feira na edição 2020/21 da Premier League, com uma visita ao terreno do Sheffield United.