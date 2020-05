“Foi muito difícil, pelo confinamento. A dificuldade em falar com as pessoas. Foram dois meses a tentar cativar os sócios, sem presença física. Teria sido muito melhor ir ao Olival, ao Dragão, ao pavilhão, pois as pessoas conhecem-me e assinavam por mim, de certeza absoluta”, desabafou.

O empresário da restauração entregou as assinaturas a Matos Fernandes, presidente da mesa da assembleia geral, que marcou reunião “com os candidatos para sábado às 18:00 no auditório do Dragão”, na qual deve anunciar a validação das várias listas e sortear as mesmas para o boletim de voto.

“Penso que há a possibilidade de ser marcado o dia das eleições. O presidente Matos Fernandes vai estudar o caso”, revelou Nuno Lobo, que vai “tentar” apresentar o seu programa eleitoral “ainda esta semana”.

Nuno Lobo junta-se a José Fernando Rio no desafio a Pinto da Costa, para um ato eleitoral inicialmente marcado para 18 de abril, entretanto suspenso devido à covid-19.