De acordo com o líder isolado do campeonato, o lateral esquerdo, de 18 anos, esteve às ordens do treinador Rúben Amorim, juntamente com os suplentes utilizados na vitória frente ao Gil Vicente (2-1) e os restantes jogadores do plantel, ao contrário dos titulares em Barcelos, que realizaram trabalho de recuperação, com exceção do guarda-redes Antonio Adán, que esteve no relvado.

Na quinta-feira, os ‘leões’ vão folgar, regressando ao trabalho na Academia na manhã do dia seguinte, para preparar o encontro da 19.ª jornada, diante do Paços de Ferreira, agendado para segunda-feira, no Estádio José Alvalade, a partir das 20:15.

O Sporting, que continua invicto só com três empates cedidos, soma 48 pontos, mais oito do que o campeão FC Porto.