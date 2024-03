“O Nuno Mendes vamos ver. Vamos avaliar a sua situação, mas acho que vai precisar de mais dias para recuperar, e estamos numa fase de época em que é melhor não arriscar”, afirmou Roberto Martínez na conferência de imprensa de antevisão do embate com os eslovenos, no Estádio Stozice, em Liubliana.

O lateral de 21 anos falhou o último treino da seleção nacional, na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas, mesmo assim, viajou com a comitiva para a capital da Eslovénia, ao contrário de Matheus Nunes, que ficou em solo luso por causa de lesão.

Nuno Mendes foi titular no particular com a Suécia (5-2) naquele que foi o seu primeiro jogo por Portugal num período de um ano, já que esteve largos meses afastado dos relvados devido a grave lesão.

O primeiro embate da história entre a Eslovénia e Portugal está agendado as 20h45 locais (19h45 em Lisboa), em Liubliana, e terá arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com gregos ou os georgianos, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.