O lateral esquerdo Nuno Tavares, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2015, depois de ter feito parte da formação no Casa Pia e no Sporting, e estreou-se na equipa principal dos ‘encarnados’ com uma assistência, na quarta-feira, no jogo de apresentação aos adeptos, em que as ‘águias’ perderam frente ao Anderlecht, por 2-1.

O médio Tiago Dantas cumpriu toda a formação nos ‘encarnados’ e também foi lançando pelo treinador Bruno Lage diante dos belgas, com apenas 18 anos, para render o retirado Jonas.