No episódio desta semana, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis falam sobre:

O "regresso" de James Harden ;

; Luka Dončić e os abracinhos à família de Chris Paul ;

e os abracinhos à família de ; A discussão sobre faltas antidesportivas que nunca foi tão grande na história do basquetebol;

que nunca foi tão grande na história do basquetebol; O novo treinador de Neemias Queta nos Sacramento Kings.

