O campeonato faz uma pausa devido a compromissos internacionais. Há tempo para respirar e olhar mais calmamente para os números de onde salta à vista um SL Benfica ineficaz nas bolas paradas, um Moreirense de cara lavada em relação à temporada passada e um Sporting de Braga com um 'super' ponta de lança. À décima jornada, é assim que vai a Liga NOS.

10

O Moreirense soma mais 10 pontos do que à mesma jornada da época anterior. É o maior diferencial na Liga NOS, de uma temporada para a outra. É seguido pelo Rio Aves, Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal (+4) e Vitória de Guimarães (+1).

9

Em sentido inverso, o Marítimo tem menos 9 pontos do que à décima jornada da temporada 2017/18. É a maior perda de pontos, por esta altura, no espaço de um ano. No entanto, o clube da Madeira é seguido de pelo FC Porto, Sporting CP, Belenenses SAD e Boavista (-4), SL Benfica (-3), Feirense (-2) e Desportivo de Chaves (-1).

15

Foi ao 15º jogo da temporada, o 10º no campeonato, que o Sporting de Braga perdeu pela primeira vez esta época, entregando assim o pódio da Europa ao Salzburgo, equipa invicta em todas as competições. Os austríacos somam 21 vitórias e 4 empates em 25 jogos.

7

Ninguém marca tantos golos de bola parada como o Santa Clara. De regresso à primeira divisão do futebol português, o clube açoriano tem despertado curiosidade. Ocupam o nono lugar da tabela classificativa e sete golos de bola parada. Na luta pela eficácia na conversão de um lance de bola parada estão também FC Porto, Sporting CP, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães todos com seis situações convertidas.

0

O Benfica é a única equipa do campeonato a não ter convertido qualquer lance de bola parada em golo.

6

No que toca a pernas a tremer na defesa nos lances de bola parada, ninguém treme mais do que Rio Ave, Portimonense e Santa Clara. São os três clubes com mais golos sofridos na sequência destes lances, seis no total.

39

Com 39 cartões, 37 amarelos e dois vermelhos, o Boavista é a equipa mais indisciplinada do campeonato. No entanto, o máximo de expulsões não se concentra no Bessa, mas sim em Tondela onde quatro jogadores já foram expulsos esta temporada.

créditos: MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

10

São sete golos e três assistências que fazem de Dyego Sousa, avançado do Sporting de Braga, o mais influente da Liga NOS quando tema é fazer abanar as redes.

créditos: HUGO DELGADO/LUSA

232

Já foram mais de duas centenas os golos marcados nesta edição da Liga NOS. E houve capacidade para os fazer das mais diversas formas e feitios.