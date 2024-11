A expressão "fair-play é uma treta" é muito conhecida, foi Jorge Jesus que a celebrizou em 2006, quando a disse. Tudo porque, alegou na altura que os jogadores podem não ser sérios neste tipo de lances.

"O fair-play é uma mentira, não existe, é uma treta. Temos de ter respeito pelo jogo, pelo colega, mas isso não existe. O avançado está na área, mas se puder enganar o árbitro, vai tentar. Onde está o fair-play dele?", disse mais recentemente.

A FIFA e a UEFA também já colocaram nas mãos dos árbitros a decisão de parar o jogo para que um determinado futebolista seja assistido, se assim o entenderem. Mas há jogadores que não esperam pelo apito para que os seus colegas sejam assistidos. E assim o fez Pepê, internacional brasileiro do FC Porto, neste fim de semana, diante do Estoril.

Decorriam 24 minutos de jogo, o FC Porto vencia apenas por 1-0, Pepê recebeu um passe nas costas da defesa do Estoril e acabou por ganhar o lance a Pedro Amaral, mas o defesa do Estoril sentiu uma dor na coxa direita e acabou por cair no relvado. Pepê isolava-se perante Joel Robles, avançado estorilista, mas preferiu parar o jogo para que o colega de profissão fosse assistido.

Resumindo, para Pepê o fair-play não é uma treta, mas sim algo para levar a sério.

Quem lhe bate palmas, além dos jogadores do Estoril e dos adeptos que estavam nas bancadas, é a UEFA. Numa curta declaração ao SAPO24, a máxima autoridade do futebol europeu parabenizou o jogador do FC Porto pelo gesto.

"Mais importante que a decisão de um árbitro, num lance destes, é o bom senso dos jogadores. Este é um exemplo de um grande gesto, o futebol agradece", disseram ao SAPO24.

Refira-se que este lance já correu mundo e são também muitos outros que aplaudem o tal bom senso do internacional brasileiro do FC Porto.