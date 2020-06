8 de março. Lembra-se desta data? Foi o último golo a ser marcado na I Liga antes da interrupção forçada pela pandemia da covid-19. O seu autor foi João Carlos Teixeira, do Vitória de Guimarães, fazendo o 2-1 que bateu o Paços de Ferreira na Mata Real.

Quase três meses depois, a bola voltou a rolar na I Liga e dificilmente o campeonato português podia ter tido a honra de ser recomeçado com melhor golo. Depois de uma primeira parte sem golos entre o Portimonense e o Gil Vicente, Lucas Fernandes desferiu um disparo indefensável que merecia adeptos nas bancadas para celebrá-lo.

Na abertura da 25.ª jornada, este foi o tento que permitiu ao conjunto algarvio interromper uma série de 12 encontros sem vencer e somar o terceiro triunfo na prova.

Com esta vitória, o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, com 19 pontos, colocou-se, provisoriamente, a três pontos da zona de manutenção, enquanto o Gil Vicente segue no nono lugar, com 30.