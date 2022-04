No episódio desta semana do Bola ao Ar, os anfitriões (mais o convidado, claro) focam a sua conversa em:

A incrível prestação de Giannis Antetokounmpo contra os 76ers (40 pontos e um abafo importantíssimo no fim) e Nets (44 pontos, 14 ressaltos);

Os Grizzlies , que mesmo sem Ja Morant vão de vento em popa na liga;

Por fim, mas não pode último, debate-se o futuro de Neemias Queta da NBA.

