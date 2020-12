Há um ano, o “Bola ao Ar” era um projeto com dois meses que, pela mão de João Dinis e Ricardo Brito Reis e com a ajuda de diversos convidados ia acompanhando a atualidade da NBA, sempre com um alinhamento de episódio bem delineado (ou nem por isso).

Em dois terços da época muito aconteceu. Os Los Angeles Lakers voltaram a ser candidatos ao título, mas perderam — e perdemos todos — aquela que pode ser considerada a sua maior estrela, quando Kobe Bryant perdeu a vida num acidente de helicóptero. A luta pelo troféu de campeão prometia ser acesa em ambas as conferências com várias equipas promissoras, quando a pandemia interrompeu a liga (e o desporto de forma generalizada) por um período de quatro meses.

Os jogos regressaram eventualmente num formato fechado a fãs, nos recintos da Disney em Orlando, e os Lakers foram coroados vencedores, ao derrotarem os Miami Heat na final.

A NBA regressa agora com novas medidas de segurança, com as equipas novamente a jogar nas suas “casas” e com a mística que qualquer fã da modalidade conseguirá reconhecer. Estrelas que estavam lesionadas voltaram ao ativo. Equipas que não lutavam por nada subitamente são candidatas. Jovens promessas poderão confirmar-se como estrelas da Liga.

É neste ambiente que o “Bola ao Ar” regressa já hoje com João Dinis e Ricardo Brito Reis a fazerem uma antevisão daquilo que se pode esperar da época e, claro, algumas apostas. Ao contrário do que acontecia, o programa vai passar a acontecer apenas em formato de podcast, com novos episódios a serem lançados todas as terças-feiras.

Para subscrever o podcast e receber os alertas de novos episódios, pode fazê-lo nos seguintes links: