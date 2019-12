O Pavilhão Multiusos de Odivelas é palco, este fim de semana, do maior Torneio Internacional de Boxe Olímpico realizado em Portugal.

A 7.ª edição do Odivelas Box Cup acolhe mais de 400 atletas masculinos e femininos, dos escalões de formação, seniores e elite, vindos de todo o mundo, que se dividem por 300 combates, anunciou a organização a cargo do Privilégio Boxing Club e a câmara municipal de Odivelas.

Os atletas, que entraram em ação ontem à noite, nas eliminatórias dos quartos-de-final, competem em simultâneo em três ringues. Hoje decorrem as meias-finais.

O Odivelas Box Cup foi projetada por Bruno Carvalho, antigo pugilista campeão nacional e atual treinador, e contou com a presença no ano passado de atletas campeões europeus, mundiais e atletas olímpicos. Por isso, a organização crê que “estão lançadas as bases” para que esta competição “seja uma realidade permanente para o boxe português”, é referido num documento de apresentação do evento.

Realizado desde 2013, ano em que contou com 58 atletas, oriundos de quatro países e em representação de seis equipas, desde então os números de participantes e países não parou de crescer. Em 2018, a competição de boxe olímpico recebeu 350 atletas, de 88 equipas de 21 países.

O Odivelas Box Cup termina amanhã com a realização das finais, entre as 16h00 e as 20h00.