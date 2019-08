O avançado, de 30 anos, vai ser mesmo jogador do Eintracht Frankfurt e a transferência termina assim uma das novelas do verão

Em comunicado, o Sporting dá conta de que este montante pode ser acrescido de meio milhão de euros, em função de objetivos, acrescentando ter ficado com o direito de 15% numa transferência futura do avançado de 30 anos.

Bas Dost foi contratado pelo Sporting no início da época 2016/17, por 10 milhões de euros, tendo marcado 93 golos em 127 jogos com a camisola ‘leonina’.

Formado no FC Emmen, Bas Dost representou na Holanda o Heracles e o Heerenveen, antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Alemanha, onde permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.

O Eintracht Frankfurt, que conta com o português Gonçalo Paciência, também confirmou a aquisição do internacional holandês, por três temporadas, até 30 de junho de 2022.

“Estou feliz por estar aqui e ansioso por jogar pelo Eintracht Frankfurt. Sou um avançado que adora marcar golos”, afirmou Bas Dost, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube alemão na Internet.

O comunicado publicado na site oficial do clube na íntegra:

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Eintracht Frankfurt para a transferência a título definitivo do jogador Bas Dost, pelo valor fixo de 7.000.000 € (sete milhões de euros), acrescido do valor variável, em função de objectivos, que pode chegar aos 500.000 € (quinhentos mil euros), ficando a Sporting CP – Futebol, SAD com o direito a receber o montante correspondente a 15% de uma futura venda.

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Bas Dost.