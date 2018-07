O clube de Alvalade anunciou, em comunicado à CMVM, a contratação do internacional português que reintegra assim a equipa dos leões.

O Sporting anunciou esta terça-feira a (re)contratação de Bruno Fernandes. Num comunicado enviado à CMVM o clube de Alvalade informa que o internacional português assinou um contrato válido por cinco temporadas com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Bruno Fernandes, que integrou a seleção portuguesa no Mundial2018, tinha, em 11 de junho último, solicitado “a resolução do seu contrato de trabalho desportivo [que terminava em 2022], com invocação de justa causa", que tinha a duração de cinco temporadas.

Além de Bruno Fernandes, rescindiram contrato, na sequência dos incidentes de 15 de maio, na Academia do clube, em Alcochete, Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, Podence, Battaglia, Bas Dost, Ruben Ribeiro e Rafael Leão.

Estas rescisões surgiram na sequência, entre outros casos, das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica em 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, por cerca de 40 pessoas encapuzadas.

Dos atacantes foram detidos 36, dos quais nove na segunda-feira e 27 que já estavam em prisão preventiva.

Agora, o jogador que representou a seleção portuguesa no Mundial na Rússia é oficialmente o primeiro a voltar atrás e a reintegrar o clube.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante SPORTING SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que a Sociedade e o jogador Bruno Miguel Borges Fernandes acordaram em celebrar, na presente data, um novo contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, nos termos do qual foi fixada uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000,00."