O FC Barcelona anunciou hoje de madrugada Xavi Hernández como novo treinador de futebol da equipa da Catalunha, sucedendo assim ao holandês Ronald Koeman.

Xavi assinou um contrato por dois anos e meio e a apresentação está marcada para a próxima segunda-feira.

Aos 41 anos, e depois de cinco anos no Al Sadd, no Qatar, Xavi Hernandez está de regresso ao clube que o viu crescer e onde construiu carreira.

A primeira identidade a confirmá-lo foi o agora ex-clube, ao anunciar esta sexta-feira ter estabelecido um acordo que permite a saída para o FC Barcelona, mediante o pagamento da cláusula contratual de rescisão. Segundo a imprensa especializada, este valor ronda os cinco milhões de euros.

"O Xavi informou-nos nos últimos dias quanto ao seu desejo de sair agora para o FC Barcelona, sobretudo, face ao momento crítico que atravessa o clube da sua cidade. Entendemos e decidimos não colocar entraves. O Xavi e a sua família serão bem-vindos em Doha e a nossa relação continuará", disse o diretor executivo do Al Sadd, Turki Al-Ali.

Depois, foi a vez de o clube catalão saudar o regresso de um dos melhores jogadores da sua história. O anúncio da contratação lenda do clube foi feita através das redes sociais.

“Estava destinado a ser. Bem-vindo, a casa, Xavi!; Estava escrito. Tinha de acontecer; Bem-vindo de volta, Xavi!; Bem-vindo, Xavi!”, escreveu o clube no subtítulo de um vídeo montando em homenagem dos jogadores do Barcelona a Xavi quando ele partiu em 2015.

Enquanto jogador, passou 17 épocas ao serviço do FC Barcelona. Começou nas camadas jovens e debutou na equipa principal em 1998. Em números, isto significa que Xavi vestiu a camisola blaugrana 767 vezes. Em títulos, a sua passagem pelo clube que agora vai orientar a partir do banco, traduz-se em oito campeonatos e quatro Ligas dos Campeões.

OK, como jogador é uma coisa. E como treinador?

O campeonato não é o mais competitivo ou até o mais conhecido a nível desportivo, mas a realidade é que já conta com um título na sua curta carreira enquanto treinador: em março, o Al Sadd ganhou o campeonato. E ganhou ainda mais duas taças. Mas por partes.

Como treinador, estreou-se no Al Sadd, depois de quatro épocas a jogar no clube catari, ao qual chegou aos 35 anos, e o seu regresso ao FC Barcelona tem sido falado nos últimos anos, sobretudo face à ausência de resultados desportivos dos ‘culés’.

Um cenário que voltou agora a estar em cima da mesa após o despedimento do técnico holandês Ronald Koeman, numa época em que a equipa, nona classificada na liga espanhola, perdeu o ‘astro’ argentino Lionel Messi para o Paris Saint-Germain e tem acumulado maus resultados.

No FC Barcelona, o antigo médio encontrará ainda alguns antigos companheiros de equipa, como Ter Stegen, Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba e Busquets.

Em suma, os maus resultados do Barcelona e a perda de confiança no trabalho de Koeman, abriram a porta ao seu regresso, pelo que a aventura em Doha chegou ao fim mais cedo do que o previsto (tinha duas temporadas de opção no final da época à sua espera). Ainda assim, ao fim de nove jornadas, deixa o Al Sadd em 1.º lugar do campeonato com 25 pontos, saldo de 8 vitórias e 1 empate.

De acordo com a The Athletic, que falou com Bora Milutinovic, antigo treinador dos Estados Unidos, Nigéria e México (só para citar alguns, pois é um verdadeiro Globetrotter no sentido do termo), Xavi está a evoluir "diariamente".

"Os primeiros passos dele [enquanto treinador] têm sido excelentes. A questão agora aqui é: onde é que estará no futuro? Para seres um grande treinador precisas de tempo. Mas quando és tão inteligente como Xavi, é tudo mais fácil", disse.