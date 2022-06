Jorge Jesus assume o Fenerbahçe após época e meia de insucesso ao serviço do Benfica, sem qualquer título conquistado na sua segunda passagem pela Luz, saindo em dezembro, após ser eliminado na Taça de Portugal pelo FC Porto.

Na Turquia, o técnico assume o segundo clube com mais títulos de campeão (19), atrás do Galatasarary (22), mas que não vence a Liga há oito épocas, desde 2013/14, tendo terminado a última temporada em segundo lugar, a quatro pontos do Trabzonspor.

O Fenerbahçe já tinha oficializado hoje nas redes sociais o início das conversações com o técnico português para o cargo de treinador da equipa de futebol.

“Iniciámos negociações com Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para o cargo de treinador da equipa principal de futebol”, escreveu o clube turco, já depois de, durante a madrugada, ter assinalado a chegada do técnico a Istambul.

Na nota prévia no seu site oficial, os vice-campeões turcos explicaram que Jorge Jesus chegou num ‘charter’ privado acompanhado de dirigentes do Fenerbahçe e que iria permanecer num hotel em Istambul, onde prosseguiriam as negociações.

'JJ', de 67 anos, estava livre desde dezembro, depois de não completar a segunda época no Benfica. Este é o 14.º clube que vai ser orientado pelo técnico português. Jesus começou a carreira como treinador principal no Amora, seguindo-se uma passagem pelo Felgueiras, União da Madeira, Vitória FC, Estrela da Amadora, um regresso ao Vitória de Guimarães, o comando do Moreirense, União de Leiria, Belenenses, Sporting de Braga, SL Benfica, Sporting CP, Al Hilal e um regresso à Luz.

Ao longo da carreira Jorge Jesus conquistou ma Libertadores, uma Recopa Sudamericana, uma Taça Intertoto, três ligas portuguesas, uma Taça de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira, seis Taças da Liga, um Brasileirão, uma Supercopa do Brasil e uma Supertaça da Arábia Saudita.

Foi ainda eleito o melhor treinador em duas ocasiões em Portugal e ganhou o título uma vez no Brasil.