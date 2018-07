O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol.

Luis Enrique é oficialmente o novo selecionador nacional da La Roja, anunciou esta segunda-feira Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol.

O antigo técnico do Barcelona assume o cargo após um período conturbado que obrigou que Fernando Hierro, lenda do futebol espanhol, assumiu-se o cargo de selecionador nacional apenas a um dia da estreia da Espanha no Campeonato do Mundo da Rússia. Isto depois de Juan Lopetegui e a Federação terem seguido caminhos separados com a saída do primeiro para o Real Madrid a ser a razão para tal desfecho.

Na conferência, Luis Ribales admitiu que não houve contactos por nenhum outro treinador e que Enrique assinou um contrato válido por duas temporadas, sem cláusula de rescisão, evidenciando que o técnico rejeitou outras propostas financeiramente mais aliciantes para poder assumir o comando da La Roja.