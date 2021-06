O antigo treinador do Wolverhampton é o escolhido para suceder a José Mourinho no comando do clube londrino. Nuno Espírito Santo assinou contrato até 2023.

