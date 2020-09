Eram 10:05 quando as buzinas soaram no traçado de Óbidos a suspender a competição, numa altura em que Ricardo Santos se preparava no ‘tee’ do buraco um para dar início à segunda volta, após ter integrado ontem o ‘top 5′ do torneio, liderado pelo português Vítor Lopes.

Em campo já estavam os portugueses Stephen Ferreira, o amador Pedro Lencart, Francisco Oliveira, Alexandre Abreu, Tomás Bessa, João Magalhães e Pedro Figueiredo, que foram obrigados a regressar ao ‘clubhouse’, sem indicações, para já, de quando poderá ser retomada a competição.