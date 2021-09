Para a equipa de Barcelos, que vencia ao intervalo por 2-1, marcaram Alvarinho (dois golos), Joca, Danilo Rampulla e Dário Jiménez (dois), enquanto pelos ‘dragões’ Reinaldo García e Carlo Di Benedetto (dois) foram os autores dos golos.

O Óquei de Barcelos sucede ao FC Porto como vencedor do troféu, em 2019, depois de a competição não se ter realizado em 2020. Sporting, em 2016 e 2018, e Benfica, em 2017, contam igualmente com os respetivos nomes no palmarés da prova.