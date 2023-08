"Campeões do mundo de quê? Dos EUA?" Como Noah Lyles indignou as estrelas da NBA

Neste episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, fala-se muito de duas coisas: as declarações do velocista Noah Lyles (que deixaram algumas estrelas do basquetebol americano indignadas) e os cinco melhores postes da atualidade (dando destaque ao presente e futuro de Nikola Jokic).

Neste episódio, os anfitriões João Dinis e o Lucas Niven falam sobre: As declarações de Noah Lyles , velocista norte-americano que ganhou as provas dos 100 e 200 metros nos Mundiais de atletismo, que comentou os chapéus que celebram os campeões da NBA. "Campeões do mundo de quê? Dos Estados Unidos? Não me interpretem mal, eu amo os EUA. Mas o mundo não acaba ali".

que está a decorrer nas Filipinas, Japão e Indonésia; Depois de terem feito o Top 5 dos melhores bases e os extremos da liga para a próxima temporada, os anfitriões do Bola ao Ar vão fazer o mesmo para os maiores do pavilhão: os postes! __ Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

