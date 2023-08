As declarações explosivas de James Harden: "É um mentiroso"

Os Sacramento Kings anunciaram há pouco mais de uma semana que assinaram um contrato "standard" com o poste português Neemias Queta. Mas o que é que isso significa? No Bola ao Ar, podcast sobre NBA, aprofundou-se a questão. Assim como se escrutinou as declarações de James Harden, o barbudo e estrela dos 76ers, que quer sair de Philadelphia.

Neste episódio, o João Dinis e Lucas Niven, falam sobre: As especificidades do novo contrato de Neemias Queta com os Kings (que não significa que fique em Sacramento);

com os Kings (que não significa que fique em Sacramento); As declarações explosivas de James Harden sobre o diretor geral dos Philadelphia 76ers ("Daryl Morey é um mentiroso e nunca vou fazer parte da uma organização da qual ele faz parte");

sobre o diretor geral dos Philadelphia 76ers ("Daryl Morey é um mentiroso e nunca vou fazer parte da uma organização da qual ele faz parte"); Os 5 melhores bases da NBA. __ Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram