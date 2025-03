“É uma grande sensação saber que sou parte de McLaren numa visão a longo prazo. A equipa acreditou em mim quando assinei em 2022 e a viagem que fizemos nas duas últimas temporadas para ajudar a McLaren a voltar ao topo do desporto foi incrível”, referiu Piastri.

Piatri, de 23 anos, tinha contrato até 2026, continuando agora ligado à equipa de Woking, que tem também o britânico Lando Norris comprometido até a 2027.

“Temos a melhor dupla da grelha. O Óscar foi absolutamente fundamental para juntar ao nosso palmarés o campeonato de construtores da temporada passada, e estamos ansiosos para ver o que podemos fazer nos próximos anos para continuar a lutar pelos campeonatos do mundo juntos”, disse o diretor executivo da McLaren, Zak Brown.

Em 2024, Piastri conquistou os seus dois primeiros Grandes Prémios, na Hungria e no Azerbaijão, e foi o único piloto a terminar todas as voltas da temporada, na qual acabou na quarta posição do Mundial de pilotos.