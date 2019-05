O piloto da Toyota chegou ao final da especial de Arganil com 6,9 segundos sobre o companheiro de equipa, o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), tendo sido o mais rápido também na passagem por Góis, o segundo troço do dia.

O ‘golpe de teatro’ aconteceu em Arganil, terceira das três especiais da manhã, quando os dois Hyundai i20, do espanhol Dani Sordo e do francês Sébastien Loeb, perderam potência, com problemas de pressão de combustível.

O primeiro a ter de parar foi Loeb, que era nono nessa altura, já a 21,9 segundos, seguindo em marcha lenta até final do troço.

Dani Sordo, que liderava à entrada de Arganil, depois de vencer na Lousã a especial de abertura da prova, também perdeu potência, subitamente, poucos metros depois de dar início ao derradeiro troço da manhã, num dia em que os pilotos não têm assistência à hora de almoço.

O irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) fecha os lugares do pódio, com o terceiro carro da marca nipónica, a 14 segundos do comandante.