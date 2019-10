A Toyota não vencia na Grã-Bretanha desde 1996, quando o alemão Armin Schwarz se impôs, com um Celica.

No Mundial de equipas, a Hyundai lidera com 340 pontos, mais oito do que a Toyota, que tem 332.

Esta prova marcou ainda a despedida do norueguês Petter Solberg (Volkswagen Polo), aos 44 anos, com uma vitória na categoria WRC2, na 190.ª prova em que participou no Mundial, o que faz dele o terceiro piloto com mais participações.

O antigo campeão do mundo de ralis e de ralicrosse apadrinhou também a estreia do filho Oliver Solberg (Volkswagen Polo) no Mundial, uma estreia aziaga para o jovem piloto, que foi obrigado a desistir com um problema mecânico.

A próxima ronda do Campeonato do Mundo disputa-se no piso misto da Catalunha, de 25 a 27 de outubro.