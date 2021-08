O Paços faz saber em comunicado que os primeiros três dias da semana, entre segunda e quarta-feira, são exclusivos para os sócios com as quotas em dia, cuja dedicação a direção do clube decidiu premiar com a oferta de um bilhete.

Estes associados podem levantar o respetivo ingresso na segunda-feira de tarde (entre as 14:00 e as 20:00), ou durante os dias de terça e quarta-feira (09:00 – 12:00 e 14:00 – 20:00).

A entrega de ingressos pelos sócios com as quotas em dia estende-se até quinta-feira à hora do jogo (19:00). Aqueles que não forem levantados e sobrarem serão, nessa altura (quinta-feira), colocados à venda, podendo ser adquiridos entre os 10 (topo nascente) e os 20 euros (bancada central).

“O FC Paços de Ferreira registará o nome e o contacto da pessoa a quem é atribuído um determinado bilhete. Os dados serão guardados e só serão disponibilizados à Direção-Geral da Saúde (DGS) em caso de requisição por motivos de saúde pública”, informa o clube.

As condições de acesso agora divulgadas pelo Paços estão de acordo com as diretrizes definidas pela DGS e aplicam-se ao jogo com o FC Larne, da Irlanda do Norte, na quinta-feira, da primeira mão da terceira eliminatória da Liga Conferência, como a todos os encontros posteriores a realizar no estádio Capital do Móvel.

O uso obrigatório de máscara e uma temperatura corporal abaixo dos 38 graus (medida na entrada) são duas das condições a cumprir no acesso ao estádio pelos associados e público em geral, que terão ainda de se fazer acompanhar pelo cartão de sócio ou de cidadão, consoante os casos, e o bilhete válido para o jogo.

Serão ainda exigidos um dos seguintes três documentos: teste de covid-19 até 72 horas antes do jogo (o teste terá de ser realizado depois das 19:00 do dia 02 de agosto), teste antigénio até 48 horas antes do jogo (teste feito depois das 19:00 de 03 de agosto) ou o certificado digital covid-19 da UE válido, comprovando a vacinação completa há pelo menos 14 dias.

Só os menores de 13 anos ficam dispensados de apresentar teste à entrada.

No interior do estádio, “o distanciamento (entre espetadores) será impreterivelmente respeitado”, através de dois lugares vazios entre cada lugar disponível, uma medida aplicável também aos casos de familiares e/ou menores.