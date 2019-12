O brasileiro Douglas Tanque marcou o seu quinto golo na competição, aos 38 minutos, e assegurou o regresso aos triunfos dos pacenses, após duas derrotas consecutivas.

Mesmo assim, o Paços de Ferreira permanece na 17.ª e penúltima posição, com 11 pontos, menos um do que o Portimonense, primeira equipa acima da zona de despromoção, enquanto o Sporting de Braga caiu para o nono posto, com os mesmos 18 de Tondela e Boavista.