Em Vila do Conde, um golo de Nigel Thomas, aos 34 minutos, foi suficiente para a equipa de César Peixoto festejar o primeiro triunfo da temporada 2022/23, mantendo-se, contudo, no último lugar do campeonato, com seis pontos.

Já o Rio Ave, que registava quatro jogos sem derrotas e só por duas vezes tinha perdido em casa nesta edição da I Liga, desce a 11.º, com 20 pontos.