Em comunicado, o Conselho de Arbitragem (CA) da FPF revelou a nomeação do francês Willy Delajod para arbitrar o encontro entre bracarenses e pacenses, liderando uma equipa de arbitragem francesa, com os assistentes Banjamin Pages e Phillippe Jeanne e o videoárbitro (VAR) Eric Wattelier.

A receção do Paços de Ferreira, oitavo classificado, com seis pontos, ao Sporting de Braga, quinto, com sete, está marcada para sábado, às 15:30.

Ainda no âmbito do intercâmbio entre os CA da FPF e da Federação Francesa de Futebol (FFF), o português Luís Godinho vai estrear-se no principal escalão do futebol gaulês, no domingo.

O árbitro da associação de Évora, de 35 anos, vai dirigir o encontro entre Bordéus e Lens, da quinta jornada da ‘Ligue 1’, tendo como assistentes Rui Teixeira e Bruno Jesus, como VAR Bruno Esteves e este como assistente (AVAR) Miguel Nogueira.

Em 19 de abril último, FPF e FFF anunciaram a ação, tendo em vista a aquisição de experiência internacional e a evolução do setor nos dois países.