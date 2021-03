Os ‘bleus’ precisavam de vencer com quatro ensaios e por mais de 21 pontos de diferença para igualar os galeses no primeiro lugar e vencer o torneio pela diferença de pontos marcados e sofridos, mas acabaram surpreendentemente derrotados e no segundo lugar.

A equipa de Fabien Galthié tinha negado ao País de Gales, na semana passada, o título e o sexto Grand Slam desde a entrada da Itália no antigo Cinco Nações, ao vencer por 32-30 com dois ensaios ‘tardios’ que não fizeram mais do que adiar a festa galesa.

Foi o segundo título em três anos para o País de Gales, que vive uma autêntica ‘montanha-russa’ depois de, em 2020, no ano de estreia do neozelandês Wayne Pivac, ter terminado a competição no quinto lugar, apenas à frente da Itália.

Menos de um ano volvido, os triunfos por 21-16 sobre a Irlanda (em casa), 25-24 na Escócia, 40-24 com a Inglaterra (casa) e 48-7 em Itália permitiram a reconquista do título, apesar do tal desaire (32-30) em Paris.