A seleção ‘laranja’ selou o apuramento para a fase final da competição com uma vitória frente à Bélgica, por 1-0, em Amesterdão, com um golo do defesa central Virgil van Dijk.

A federação neerlandesa vai propor organizar os dois jogos das meias-finais e a final em Roterdão, no Estádio Kuip, ‘casa’ do Feyenoord, e Enschede, com o Grolsh Veste, recinto do Twente, atendendo que a Arena de Amesterdão e o Philipsstadion, em Eindhoven, não estão disponíveis durante o mês de junho.

O vencedor do Grupo A4 foi predefinido para acolher a ‘final four’, tendo ainda a decisão de ser ratificada pelo Comité Executivo da UEFA.

Além de Países Baixos, também a Croácia assegurou a presença nesta fase, como vencedora do Grupo A1, aguardando os desfechos do Grupo A2, com Portugal e Espanha a lutarem pela qualificação na última ronda, e do Grupo A3, em que Hungria e Itália ainda têm possibilidade de seguir em frente.