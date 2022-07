Os paulistas mantêm os mesmos quatro pontos de vantagem para o Corinthians, de Vítor Pereira, que já tinha vencido o Coritiba (3-1), mas deixam o Atlético Mineiro também a quatro, depois de o ‘galo’ ter empatado em casa do Cuiabá (1-1).

O golo da vitória do Palmeiras surgiu já na segunda parte, com Gustavo Scarpa, que tinha entrado uns minutos antes para o lugar de Raphael Veiga, a desbloquear o resultado com um potente remate em arco ainda no vértice da grande área, aos 65 minutos.

Com este triunfo, o conjunto de Abel Ferreira garantiu também que vai terminar à frente a primeira volta do campeonato, já que tem quatro pontos à maior sobre os mais diretos perseguidores e só falta uma jornada para o ‘Brasileirão’ chegar a meio.

Também na quinta-feira, o Cuiába, de António Oliveira, resgatou nos instantes finais um empate com o campeão Atlético Mineiro, com as duas equipas a marcarem no espaço de dois minutos, nos descontos, também por dois jogadores saídos do banco.

O ex-benfiquista Alan Kardec marcou para os campeões, aos 90+5, mas Gabriel Pirani ainda igualou aos 90+7, para o Cuiabá, que é 15.º classificado, dois pontos acima da linha de descida.