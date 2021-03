O papel alojou-se numa conduta dos travões traseiros, provocando o sobreaquecimento e alguns danos no sistema.

“Tivemos de o retirar por questões de segurança”, explicou o diretor executivo da equipa, Marcin Budkowski, citado pela Reuters.

Além do problema de travões, o piloto espanhol, que regressou este ano às pistas, após dois anos de ausência, também sentiu algumas falhas de potência no motor do seu Alpine (antigo Renault).

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o GP do Bahrain, primeira das 23 provas do Mundial de Fórmula 1 de 2021, que tem o GP de Portugal como terceira jornada, em 02 de maio, no Algarve.