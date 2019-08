Um golo do argentino Angel Di Maria, aos 11 minutos, de penálti, e outro de Maxim Choupo-Moting, aos 43, de cabeça, na sequência de um livre cobrado pelo médio italiano Marco Verratti, deram o triunfo à equipa parisiense, que se apresentou muito desfalcada, sem o trio de atacantes habitualmente titular e sem o internacional alemão Julien Draxler, todos lesionados.

Com estes três pontos, o PSG subiu, provisoriamente, à liderança, com nove pontos, os mesmos do Rennes, que só entra em ação no domingo, ao receber o Nice, bastando-lhe não perder para se isolar no topo da classificação.

Em terceiro lugar segue com seis pontos o Lyon, que recebe no sábado o Bordéus, e que, em caso de vitória, alcança os dois da frente, e em quarto o Lille, com o mesmo número de pontos, ao qual caberá visitar o terreno do Reims, no domingo.